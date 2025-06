Kinderschutz Lücken bei Strategien gegen digitales Mobbing

Die Bedrohungen, denen sich junge Menschen etwa über soziale Medien ausgesetzt sehen, müssten ernst genommen werden, so Wurst. Konkret könne es zum Beispiel um Benachrichtigungen gehen, in denen sie gemobbt oder sexuell belästigt würden oder in denen sie Szenen sexualisierter Gewalt zu sehen bekämen. "So was kann ein Kind sehr traumatisieren und nachhaltig in seiner Entwicklung beeinträchtigen", sagte Wurst, der auch Chefarzt des Sozialpädiatrischen Zentrums am Klinikum in Suhl ist.