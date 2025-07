Kinderschutz: Kindeswohlgefährdung: Jeder dritte Verdachtsfall bestätigt

Gefahr zumeist durch die eigenen Eltern

In mehr als drei Viertel aller Fälle ging die Gefährdung von der eigenen Mutter oder dem eigenen Vater aus (1.295 Verfahren). Stiefeltern oder neue Lebenspartner der Mütter oder Väter spielten eine geringe Rolle (4,6 Prozent oder 78 Verfahren). Die meisten betroffenen Kinder und Jugendlichen wuchsen bei Alleinerziehenden auf, dies betraf 46 Prozent der Fälle. 30 Prozent der Fälle ereigneten sich in Familien, in denen beide Elternteile zusammenleben. 4,7 Prozent der Fälle ereigneten sich in Heimen oder Wohngruppen.