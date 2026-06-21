Die große Kulisse der Junioren-Weltmeisterschaften im Suhler Schießsportzentrum nutzten am Samstag 140 Kinder aus deutschen Schützenvereinen, um ihre Sieger beim Lichtschießen zu ermitteln. Die Aufregung steht den jüngsten der deutschen Nachwuchsschützen ins Gesicht geschrieben, als sie zum Wettkampf an den Licht-Schießstand im Obergeschoss des Verwaltungsgebäudes gerufen werden. Rein äußerlich freilich geben sich die Sechs- bis Zwölfjährigen betont cool und gelassen. Aus ihren Köfferchen packen sie die Waffen aus, ziehen sich Kappen oder Bänder mit Augenschutz über den Kopf und warten auf das Zeichen zum Anlegen. Manche haben Kopfhörer auf, obwohl es in diesem, von der Deutschen Schützenjugend ausgerichteten Schießwettkampf nicht knallt. Denn es wird mit einen Lichtstrahl geschossen; die Treffer werden elektronisch auf der Scheibe erfasst ausgewertet.