Mit einer feierlichen Abschlussveranstaltung ging das 18. Kinderschnitzsymposium im Schullandheim Fischbach zu Ende. Eine Woche lang verwandelten elf Kinder Holzstämme in fantasievolle Skulpturen und bewiesen dabei Kreativität, Ausdauer und handwerkliches Geschick. Das Ferienangebot, das sich am Vorbild der renommierten Rhöner Holzbildhauersymposien in Empfertshausen orientiert, gehört inzwischen zu den festen Höhepunkten des Sommerferienprogramms in der Region.