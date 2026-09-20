Kinderrechte: Thüringen begeht Weltkindertag als Feiertag

Erfurt - Thüringen feiert seine Kinder: Am Weltkindertag, der nur im Freistaat ein gesetzlicher Feiertag ist, haben viele Städte, Gemeinden, Museen und Initiativen Mitmach-Angebote und Feste für Mädchen und Jungen geboten. Das Spektrum reichte vom Schlösserkindertag über kostenfreie Nahverkehrsangebote in Mittelthüringen bis hin zu Ritterschaukämpfen auf der Leuchtenburg bei Kahla. Im Bratwurstmuseum in Mühlhausen wurde ebenso ein Kinderfest gefeiert wie im Spielzeugmuseum in Sonneberg. Burg Posterstein bot ein Steckenpferd-Turnier.