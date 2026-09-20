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Kinderrechte Thüringen begeht Weltkindertag als Feiertag

Viel los am Weltkindertag in Thüringen: Das Angebot reicht vom Schlösserkindertag über ein Steckenpferd-Turnier bis zur Kinderwallfahrt.

Kinderrechte: Thüringen begeht Weltkindertag als Feiertag
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In Thüringen ist der Weltkindertag ein Feiertag. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Erfurt - Thüringen feiert seine Kinder: Am Weltkindertag, der nur im Freistaat ein gesetzlicher Feiertag ist, haben viele Städte, Gemeinden, Museen und Initiativen Mitmach-Angebote und Feste für Mädchen und Jungen geboten. Das Spektrum reichte vom Schlösserkindertag über kostenfreie Nahverkehrsangebote in Mittelthüringen bis hin zu Ritterschaukämpfen auf der Leuchtenburg bei Kahla. Im Bratwurstmuseum in Mühlhausen wurde ebenso ein Kinderfest gefeiert wie im Spielzeugmuseum in Sonneberg. Burg Posterstein bot ein Steckenpferd-Turnier. 

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Der Weltkindertag ist seit 2019 ein freier Tag - in diesem Jahr fiel er allerdings auf einen Sonntag. Die Linke, die den Feiertag zusammen mit SPD und Grünen eingeführt hatte, plädierte dafür, ihn an einem Wochentag nachzuholen. Die Junge Union Thüringen sprach sich dafür aus, den gesetzlichen Feiertag wieder abzuschaffen und dafür Familien finanziell zu entlasten. 

Bei der traditionellen Bistumswallfahrt in Erfurt verwies Bischof Ulrich Neymeyr in seiner Predigt auf das große Vertrauen, das Kinder in Erwachsene setzten. Daraus ergebe sich ein hoher Anspruch und eine große Verantwortung an Eltern, Großeltern, Erzieher und Lehrer. Die Herausforderungen seien noch gestiegen in Zeiten der Pluralisierung der Gesellschaft. Neymeier warnte vor den Gefahren eines "völkischen Nationalismus", der zu Geringschätzung und zum Hass gegen andere Völker führe.