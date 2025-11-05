Der Familienaktionstag am 20. September in der Viba Nougat-Welt Schmalkalden hat für vier Kinder und ihre Familien ein glückliches Nachspiel. Der Bereich Kinderschutz des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen und das Team des Kinder- und Jugendschutzdienstes „laut:stark“ hatten im Rahmen des Aktionstages eine Rallye zum Thema Kinderrechte angeboten. Hierfür hatten die Mitarbeiterinnen überall auf dem Gelände Hinweise zu unterschiedlichen Kinderrechten versteckt.