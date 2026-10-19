Nach dem Fund von mehr als 1,8 Millionen Dateien mit Darstellungen sexuellen Missbrauchs von Kindern auf seinen Geräten ist ein Thüringer Sozialrichter vom Dienst suspendiert worden. Zudem habe das zuständige Richterdienstgericht entschieden, die Bezüge des 62 Jahre alten Mannes bis zum Ruhestand um die Hälfte zu kürzen - und danach um ein Drittel. Das teilte ein Sprecher des Landgerichts Meiningen auf Anfrage mit. Zuvor hatte MDR Thüringen berichtet.