Erfurt (dpa/th) - Im Prozess um die Herstellung kinderpornografischer Videodateien wird am Nachmittag (14.00 Uhr) vor dem Landgericht Erfurt das Urteil erwartet. In dem Verfahren muss sich ein Mann aus Weimar verantworten, dem jahrelanger sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen wird. Er soll über verschiedene Internetplattformen Kinder dazu gebracht haben, vor ihrer Webcam sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen.
Kinderpornografie Sexueller Missbrauch: Urteil in Erfurt erwartet
dpa 03.09.2025 - 03:30 Uhr