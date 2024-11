Pfaffenhofen - Der Babybrei-Hersteller Hipp ist weiterhin sowohl in Russland als auch in der Ukraine aktiv. "Wir erzielen keinen Gewinn in Russland. Aber wir wollten die Liefersicherheit für die Mütter mit ihren Kindern sicherstellen", sagt Geschäftsführer Stefan Hipp den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Den Vereinten Nationen zufolge dürfe die Lebensmittelversorgung nicht Bestandteil von Sanktionen sein, das Recht auf Nahrung sei ein grundlegendes Menschenrecht. Zudem sehe er sich in der Verantwortung für die Mitarbeiter des Familienunternehmens auch in Russland.