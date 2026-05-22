Kindermusical: Begeisterte Mitsänger gesucht

Ein erstes Highlight des Projekts ist die Probenfreizeit vom 5. bis 7. Juni im AWO Sano-Freizeitzentrum in Oberhof. Neben der musikalischen Vorbereitung erwartet die Kinder ein Wochenende voll mit Aktivitäten. Der finanzielle Beitrag für zwei Übernachtungen inklusive Vollverpflegung liegt bei günstigen 50 Euro pro Kind, Geschwisterkinder zahlen einen ermäßigten Preis von jeweils 30 Euro. Alle Kinder und Jugendlichen ab sechs Jahren sind herzlich eingeladen, bei diesem besonderen Chorprojekt mitzuwirken.