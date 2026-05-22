 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Begeisterte Mitsänger gesucht

Kindermusical Begeisterte Mitsänger gesucht

In diesem Jahr wird im Kirchenkreis Südthüringen das Kindermusical-Projekt „König David“ von Thomas Riegler durchgeführt. Begeisterte Mitsänger sind noch willkommen.

Kindermusical: Begeisterte Mitsänger gesucht
1
In den vergangenen Jahren gab es im Kirchenkreis Meiningen immer wieder sehr erfolgreiche Kindermusical-Projekte. Foto: Ulrike Scherzer

Ein erstes Highlight des Projekts ist die Probenfreizeit vom 5. bis 7. Juni im AWO Sano-Freizeitzentrum in Oberhof. Neben der musikalischen Vorbereitung erwartet die Kinder ein Wochenende voll mit Aktivitäten. Der finanzielle Beitrag für zwei Übernachtungen inklusive Vollverpflegung liegt bei günstigen 50 Euro pro Kind, Geschwisterkinder zahlen einen ermäßigten Preis von jeweils 30 Euro. Alle Kinder und Jugendlichen ab sechs Jahren sind herzlich eingeladen, bei diesem besonderen Chorprojekt mitzuwirken.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Kirchenkreis Meiningen: Humor rund ums goldene Kalb

21.09.2025 12:16 Kirchenkreis Meiningen Humor rund ums goldene Kalb

Das Kindermusical „Das goldene Kalb“ feierte erfolgreich Premiere in Haina und zog erfolgreich weiter nach Sülzfeld und Meiningen.

Im Anschluss an die gemeinsame Fahrt nach Oberhof finden die regulären Proben an ausgewählten Dienstagen im Gemeindehaus Am Mittleren Rasen 6 in Meiningen statt (Termine: 9., 16. und 23. Juni., 18. und 25. August, 1. und 8. September). Wer nicht bis Juni warten möchte, kann auch ab sofort dienstags die ersten Proben des Meininger Kinderchores besuchen – dies ist ein freiwilliges Angebot und bedarf bei Interesse der vorherigen Kontaktaufnahme mit Kantor Sebastian Fuhrmann.

Aufführungen im September

Das Ergebnis der gemeinsamen Probenarbeit wird im September im Rahmen von drei großen Aufführungen der Öffentlichkeit präsentiert: 11. September – Kirche Römhild (19 Uhr Premiere, Probe ab 15 Uhr); 12. September – Kirche Wasungen (17 Uhr Aufführung, Probe ab 14.30 Uhr) und 13. September – Meininger Stadtkirche (17 Uhr Aufführung, Probe ab 14.30 Uhr).

Die Anmeldung für das Musicalprojekt erfolgt bequem über ein Online-Formular unter dem folgenden Link:

https://forms.cloud.microsoft/e/axhL0vRxRP

Für Rückfragen stehen die Ansprechpartner des Projekts gerne zur Verfügung. Das sind Christiane Müller-Abt: christianeabt@web.de, Tel. (036945) 51 87 36; Sebastian Fuhrmann: sebastian.fuhrmann@ekmd.de, Tel. (03693) 88 69 87; Nicole Kirchner: Nicole.kirchner@schule.thueringen.de, Tel. (036940) 50 390.