Kindermusical: Begeisterte Mitsänger gesucht

Unsere Empfehlung für Sie Kirchenkreis Meiningen Humor rund ums goldene Kalb Das Kindermusical „Das goldene Kalb“ feierte erfolgreich Premiere in Haina und zog erfolgreich weiter nach Sülzfeld und Meiningen.

Im Anschluss an die gemeinsame Fahrt nach Oberhof finden die regulären Proben an ausgewählten Dienstagen im Gemeindehaus Am Mittleren Rasen 6 in Meiningen statt (Termine: 9., 16. und 23. Juni., 18. und 25. August, 1. und 8. September). Wer nicht bis Juni warten möchte, kann auch ab sofort dienstags die ersten Proben des Meininger Kinderchores besuchen – dies ist ein freiwilliges Angebot und bedarf bei Interesse der vorherigen Kontaktaufnahme mit Kantor Sebastian Fuhrmann.