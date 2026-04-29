Kindermedienfestival Filme zum "Reinverlieben" und mehr beim "Goldenen Spatz"

Ein Mädchen möchte ein Freibad retten, eine Streunerkatze findet zur Familie eines Jungen – die Wettbewerbsfilme beim Festival haben viel zu bieten. Der «Goldene Spatz» hat aber noch mehr auf Lager.
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Die stetig steigende Zahl an Filmen, Serien, aber etwa auch an Apps und Videospielen sei erfreulich. Gleichzeitig bedeute das "einen wahnsinnigen Sichtungsmarathon und dass wir uns die Finger wund zocken", so Wenk. Die Auswahl der Wettbewerbsbeiträge falle nicht leicht. Gute Kindermedien erzählten auch komplexe Gesellschaftsthemen auf Augenhöhe der Kinder.
37 Film- und Fernsehproduktionen gehen im Wettbewerb "Film und Serie" ins Rennen und sechs Videospiele und andere digitale Medienangebote im Wettbewerb "Interaktives und Digitales Storytelling".
Wer letztlich gewinnt, entscheiden aber nicht die Veranstalter, sondern traditionell eine Jury aus Kindern im Alter von 9 bis 13 Jahren. 13 Mädchen und 15 Jungen aus verschiedenen Bundesländern und dem deutschsprachigen Ausland sind dieses Mal dabei. 23 von ihnen bewerten Filme und Serie, 5 von ihnen die digitalen Angebote.
Los geht das Festival am 7. Juni in Gera mit der Deutschland-Premiere des Schweizer Films "Plitsch Platsch Forever!". Das sei ein "wunderbarer Sommerfilm über Freundschaft, Zusammenhalt, Herzschmerz und den Wunsch mitzugestalten", so Wenk. Auch "Koschka" sei ein Film "zum Reinverlieben", schwärmte Wenk. "Es geht um Katzenbabys." Die Preise vergibt die Kinderjury dann in Form der "Goldene Spatzen"-Trophäe am 12. Juni in Erfurt.
Zum Festival gehört auch eine Medienwerkstatt, in der Schulklassen und andere Kinder sich etwa beim Filmemachen und Programmieren ausprobieren können. Profis aus der Kindermedien-Branche kommen vom 10. bis 12. Juni in Erfurt zu einem Fach-Forum zusammen.
Der Kartenverkauf für Filmvorführungen ist bereits gestartet. Für Schulklassen gibt es spezielle Angebote. Besondere Veranstaltungen mit gedimmtem Licht und gedämpfter Lautstärke gibt es auch für Eltern, die ihren Kleinkindern ein erstes Kinoerlebnis mit Kurzfilmen ermöglichen möchten.