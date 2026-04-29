Kindermedienfestival Filme zum "Reinverlieben" und mehr beim "Goldenen Spatz"

"Zum Reinverlieben"

Los geht das Festival am 7. Juni in Gera mit der Deutschland-Premiere des Schweizer Films "Plitsch Platsch Forever!". Das sei ein "wunderbarer Sommerfilm über Freundschaft, Zusammenhalt, Herzschmerz und den Wunsch mitzugestalten", so Wenk. Auch "Koschka" sei ein Film "zum Reinverlieben", schwärmte Wenk. "Es geht um Katzenbabys." Die Preise vergibt die Kinderjury dann in Form der "Goldene Spatzen"-Trophäe am 12. Juni in Erfurt.