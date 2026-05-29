Mit einem vielfältigen Angebot für Kinder, Familien und Kulturinteressierte lädt die Stadt Suhl am 6.. Juni zu einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm in die Innenstadt ein, teilt die Stadt mit. Am Nachmittag wird es vom Marktplatz über den Steinweg bis hin zum Platz der Deutschen Einheit viele Aktions- und Erlebnisflächen für die ganze Familie geben. Das Waffenmuseum, die Stadtbücherei und das Suhler Marionettentheater werden ebenfalls geöffnet haben und einige Programmpunkte anbieten. Erste Mitmachaktionen werden um 15 bereits möglich sein, bis dann der Oberbürgermeister um 16 Uhr die Kinderkulturnacht eröffnet und so alle Besucher willkommen heißt.