Lina weiß genau, wo sie zuerst hingeht. Hier, am Stand von Vicky Arnold und ihrem Team von magic faces, lässt sie sich jedes Jahr zur Kinderkulturnacht ein Airbrush-Tattoo machen. Auch am Samstag steuert sie den Marktplatz an. Schnell hat sie das passende Motiv gefunden. IN diesem Jahr soll es ein Stern am Bein werden. „Ich passe beim Duschen auf, dass ich es nicht so schnell wegrubbele“, erzählt sie. Etwa zwei bis drei Tage hält das Kunstwerk aus Farbe, das mit Luft auf die Haut gepustet wurde. Dann verschwindet es.