In der Stadt Schleusingen fehlen Kinder. Der Geburtenknick ist deutlich zu spüren und lässt sich mit Zahlen belegen. Etwa 40 Kinder kommen in diesem Jahr in den Kindergarten – das waren noch vor ein paar Jahren 80. Gleich geblieben ist die Anzahl der Kindergärten. Vier hält die Stadt vor: in Hinternah, Schleusingen, Erlau – und in Breitenbach. Drei Kitas davon waren bislang mit einer Kinderkrippe ausgestattet: Schleusingen, Hinternah und Breitenbach.