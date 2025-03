Im Rechtsstreit zur Kinderkrippe Hagebutten in Hildburghausen will die Stadt Hildburghausen vermitteln. In zwei Wochen soll es deshalb ein Gespräch geben, zu dem Bürgermeister Patrick Hammerschmidt (Pro HBN) die beiden Vertragsparteien eingeladen hat. Das sagte er am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion. Der Immobilienbesitzer Eschenbach Facility Management (EFM) Gmbh und die Awo AJS gGmbH, eine Tochter der Arbeiterwohlfahrt Thüringen, der Betreiber der Kinderkrippe, führen eine Auseinandersetzung um Mietzahlungen.