Die Sitzungsglocke ertönt, der Vorsitzende ruft zur Abstimmung. Die Kreistagsmitglieder strecken ihre grünen Abstimmungskarten in die Höhe – mit sieben Nein- und fünf Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen fällt der Vorschlag durch: keine Schwimmhalle an der neuen Grundschule in Hildburghausen. Was wie ein gewöhnlicher Beschluss im Hildburghäuser Kreistag klingt, ist die Premiere des Kinderkreistages im Hildburghäuser Landratsamt. Hier übernehmen 15 Kinder zwischen 7 und 11 Jahren für einen Tag das politische Zepter. Gemeinsam mit Landrat Sven Gregor (Freie Wähler) und seinen Mitarbeitern tauchen sie in die Welt der Kommunalpolitik ein – mit frischen Ideen und erstaunlich viel Realitätssinn.