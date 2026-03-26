Es gibt Tage, die wirken ein bisschen bunter als andere. Voller Energie, Hoffnung, Mut und ein bisschen Leichtigkeit. Zumindest zeitweise. Die Regenbogentour – eine gemeinsame Radtour gegen den Kinderkrebs, diesmal von Erfurt nach Ilmenau – schafft so einen Tag. Einen, an dem Erwachsene keuchend Berge hochstrampeln, während Kinder in Klinikbetten zusehen... und für einen Moment vergessen, dass ihr Alltag aus ganz anderen Steigungen besteht.