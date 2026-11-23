Über "Frauen, die keine Bühne haben" sprechen

Wichtig sei dabei bereits "Respekt in der Sprache", macht Berger in dem Buch "Still We Dream" deutlich. "Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, uns zu sehr in sprachlichen Debatten zu verlieren und dabei zu vergessen, dass es um reale Machtverhältnisse geht - darum, wer abhängig ist, wer sich wehren kann und wer nicht." Dieser Blick auf die Lebensrealität der meisten Frauen fehle oft. "Wir müssen über Strukturen reden: Wer hat die Macht? Wer ist ökonomisch abhängig? Und wir dürfen dabei nicht nur über Schauspielerinnen sprechen, sondern genauso über Putzfrauen, Busfahrerinnen, Pflegekräfte - über Frauen, die keine Bühne haben."