München - Die Leistungen von Frauen für die Gesellschaft sollten nach Meinung der Schauspielerin Senta Berger stärker gewürdigt werden. "In jeder Stadt und jeder Gemeinde sollte ein Denkmal für Frauen errichtet werden", sagte die 85-Jährige der dpa anlässlich einer Lesung in München zum 90-jährigen Bestehen des Kinderhilfswerks Plan International. "Frauen kümmern sich um das Wohl ihrer Kinder und ihrer Familien. Sie haben einen anderen Blick auf die Welt. Sie sind widerstandsfähiger. Frauen haben Fantasie und Einfühlungsvermögen."