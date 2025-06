Kinderheim Benshausen: Sommerfest im 75. Jubiläumsjahr

Im 75. Jahr des Kinder- und Jugendheims Benshausen findet am 18. Juni, ab 15 Uhr wieder ein Sommerfest von und für die kleinen und großen Bewohner statt. Erneut werden sie nicht nur Spiel und Spaß erleben, sondern ebenfalls mit ihren Beiträgen Teil des Programms sein. In erster Linie die Tanzmäuse, das sind Mädchen und Jungen der verschiedenen Wohngruppen, zeigen Kostproben aus dem, was sie in den vergangenen Monaten einstudiert haben. Natürlich sind es auch wieder altbekannte Gäste, die den Nachmittag mit gestalten. Dazu gehört unbedingt Jan Eppler, der zum Sommerfest im Jubiläumsjahr jedoch auch eine besondere Überraschung im Gepäck hat.