30-Meter-Lauf, Liegestütze, Klimmzüge, Kugelstoßen, Rumpfheben, Dreierhopp, Schlängellauf, Kletterstange, Korbzielschießen, Kniebeuge, Hockstrecksprünge, Seilspringen, Darts und am Ende ein Fußballspiel Kinder und Jugendliche gegen das Erzieherteam – zum Sportfest im Kinderheim Bensheim waren am vergangenen Mittwoch Ehrgeiz und Teamgeist in Größenordnung gefragt. Der Spiel- und Freizeitbereich auf dem Gelände verwandelte sich am Nachmittag in eine Sportarena mit 13 Stationen, die die Mädchen und Jungen sowie ihre Gäste zu Bestleistungen motivierten. Eingeladen waren auch Benshäuser Kinder und Jugendliche, die Gruppen sportlich zu verstärken, was zehn von ihnen auch gern angenommen haben.