Nachdem eine nichtöffentlich im Jugendhilfeausschuss diskutierte Schließung des Kindertagesstätte „Friedberger Waldwichtel“ an die Öffentlichkeit durchgesickert ist, regt sich erster Widerstand gegen die Pläne der Stadt, von denen offenbar nicht nur die Eltern und Erzieher, sondern auch der Thepra-Landesverband als Träger der Einrichtung überrollt wurden. Auch Michael Thelen, Geschäftsführer der Wohnpark Friedberg GmbH, in deren Wohngebiet der Natur-Kindergarten liegt, zeigt sich entsetzt.