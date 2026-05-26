Noch wird im Kindergarten „Am Märchenwald“ in Wallbach gespielt, gelacht und gebastelt. Noch laufen Kinder über den kleinen Spielplatz mit Blick auf den idyllischen Meininger Ortsteil, noch gehören Spaziergänge ins nahe Wäldchen ganz selbstverständlich zum Alltag. Doch hinter den Türen der traditionsreichen Einrichtung wächst die Sorge. Wenn die Stadträte in ihrer Juni-Sitzung zustimmen, könnte der Kindergarten am 17. August für immer schließen. Der Grund ist ebenso nüchtern wie bedrückend: Es fehlen Kinder. Nur noch acht Mädchen und Jungen werden die Einrichtung im kommenden Kindergarten-Jahr besuchen. Zwei Kinder verlassen den Kindergarten im Sommer Richtung Schule, neue Anmeldungen gibt es bislang keine. „Nicht mal ein einziges Kind rückt nach“, sagt Madlen Wolf, stellvertretende Sprecherin des Elternbeirates und Mutter einer fünfjährigen Tochter. Schon bald könnte deshalb Schluss sein.