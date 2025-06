Wie viele Erzieherinnen und Kinder in 70 Jahren den Kindergarten Herschdorf durchliefen, könnte mit einiger Mühe festgestellt werden. Einige von ihnen trifft man zum Tag der offenen Tür am kommenden Freitag, mit dem der Kindergarten der Lange Berg Wichtel seine Festwoche beenden wird. Kindergartenleiterin Sabine Skurt sagt, dass man ehemalige Erzieherinnen und Kindergartenkinder eingeladen hat. Zudem ist jeder willkommen, der sich in diesem Haus umsehen will.