„Kinder, wie die Zeit vergeht!“, ist man geneigt, zu sagen, wenn man in Weilar rückblickend an die Errichtung des neuen Kindergartens und den Einzug der Kinder in ihr neues Domizil vor 50 Jahren denkt. Das Gebäude neben der damaligen Schule, in dem sowohl die Kindergartenkinder als auch die Krippenkinder untergebracht waren, drohte aus allen Nähten zu platzen, sodass der Bau eines neuen Kindergartengebäudes in Angriff genommen werden musste.