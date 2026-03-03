Vor gut zehn Jahren war die Welt in Wasungen offensichtlich noch in Ordnung, zumindest was die Geburtenzahlen in der Karnevals- und Fachwerkstadt anging: Anfang März 2015 nämlich wurde nach sechsmonatiger Bauzeit das Haus II des erweiterten Kindergartens „Glückskäfer“ am Bürgerhaus Paradies seiner Bestimmung übergeben. Der damalige Bürgermeister Manfred Koch und Planer Frank Raßmann übergaben zur Eröffnung symbolisch den Schlüssel an Kita-Leiterin Christine Tanner. Die größeren Kinder fanden fortan in der Einrichtung in der Bahnhofsstraße Platz, die Kleineren wurden am Stammsitz in der Gartenstraße betreut.