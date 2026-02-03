Viele Faktoren sind zu berücksichtigen, wenn Kosten und Nutzen in Einklang gebracht werden müssen. Das ist beim Betreiben eines Kindergartens nicht anders als bei anderen Bereichen in der Verantwortung einer Gemeinde. Doch hier geht es nicht wie bei anderen Investitionen wie Straßenbau oder Ortsbeleuchtung um allgemeine Ausgaben, bei Erhöhung von Kindergartengebühren sind junge Eltern betroffen, die nicht ohne zwingenden Grund zur Kasse gebeten werden sollen, sind sich die Mitglieder im Gemeinderat einig. Dennoch ist auch hier der finanzielle Spielraum der Gemeinde begrenzt.