Kindergarten und Schüler in Kaltenwestheim: Von Müll und vom Rucki-Zucki

Kindergarten und Schule am Rosenmontag vor dem Wetzstein. Gemeinsam Bildung zu gestalten und Traditionen im Ort zu bewahren, ist ein wichtiges Ziel beider Einrichtungen. Foto: privat

Bei sonnigem Wetter machten sich dann am Rosenmontag der DRK-Kindergarten „Abenteuerland“ und die Grundschule auf den Weg, um das Dorf in Stimmung zu versetzen. Der Kindergartenkinder führten den Zug an. Die Grundschüler unterstützen diesen lautstark mit „Helau“ und Musik. Alle trugen Faschings-Accessoires. Viele Dorfbewohner, aber auch Eltern aus den Nachbarorten, motivierten die Kinder als Zuschauer. Am Wetzstein traf man sich für ein lustiges Rucki-Zucki, von Kindergartenleiterin Mandy Vogler live auf der Gitarre gespielt. Die Erstklässler freuten sich, ihre ehemaligen Erzieherinnen zu sehen und zukünftige Schulanfänger fanden hier erste Kontakte zu ihren zukünftigen Pädagogen.