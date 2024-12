Kindergarten Stedtlingen: Oma und Opa sind auch Künstler

Auch Opis dürfen mitmachen. Foto: privat

An der Festscheune hatten engagierte Eltern den Bratwurstrost bestückt, Getränke bereitgestellt und alles für einen gemütlichen Ausklang vorbereitet. Bei Glühwein, Kinderpunsch, Bratwurst oder Stockbrot wurde so manches nette Gespräch geführt und in Erinnerungen geschwelgt. „Der Kindergarten bedankt sich bei allen fleißigen Helfern, die diese Veranstaltung unterstützt und möglich gemacht haben“, heiß es aus der Einrichtung.