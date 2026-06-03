Der Kindergarten „Am Märchenwald“ im Ortsteil Wallbach wird geschlossen. Die Tagesstätte stellt ihren Betrieb mit Beginn des neuen Kindergartenjahres im August ein. Der Grund ist die geringe Anzahl der zu betreuenden Kinder. In der Wallbacher Einrichtung, die von der Stadt betrieben wird, können 20 Mädchen und Jungen aufgenommen werden. Doch zuletzt waren hier nur 10 Kinder angemeldet. Die Hälfte der Plätze blieb somit ungenutzt. Diese Situation verschärft sich mit dem neuen Kita-Jahr. Dann würden nach dem Wechsel von zwei Kindern in die Schule nur noch acht betreut werden.