Es sei eine Entscheidung, die man nicht gerne treffe. Aber sie sei zum Wohl der Stadt und unausweichlich, sagte Bürgermeister Markus Böttcher im Sozialausschuss. Die Haseltalstadt sei da keine Ausnahme. In Suhl wird eine Einrichtung geschlossen, in Zella-Mehlis wird darüber nachgedacht und in Weimar seien gleich zehn Einrichtungen im Gespräch. Grund seien die allerorts sinkenden Kinderzahlen.