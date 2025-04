Noch ein gutes Jahr Frist haben die Eltern von Neustadt, bis sie ihre Jüngsten in einen anderen Kindergarten unterbringen müssen. Zum August 2026 schließt der Neustädter Kindergarten und damit einer von fünf in der Landgemeinde Großbreitenbach, die sich in Trägerschaft vom Bildungswerk Großbreitenbach befinden. Stadtratsmitglied Rico Rocktäschel (AfG) wollte wissen, was mit den Spielgeräten nach der Schließung passiert. Es wäre schade, diese nicht weiter zu nutzen. Noch sei es nicht so weit, antwortete Landgemeindebürgermeister Peter Grimm (WFE). Er ist sicher, dass die Spielgeräte einer weiteren Nutzung zugeführt werden können. Es seien Geräte, die der Landgemeinde gehören. Man müsse schauen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Es könne durchaus möglich sein, dass die Kindergärten der Landgemeinde intern Bedarf angemeldet haben und sie zu gegebener Zeit umgesetzt werden.