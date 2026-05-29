Ein bedeutender Tag für die Kleinen und Großen in der DRK-Kindertagesstätte „Löwenzahn“ in Rentwertshausen: Die Einrichtung wurde offiziell als „bewegungsfreundlicher Kindergarten ausgezeichnet. Zu den Gästen beim eigens für diesen Anlass organisierten Fest jüngst gehörten Vertreter des Landessportbundes Thüringen, des Kreissportbundes Schmalkalden-Meiningen, der Unfallkasse Thüringen sowie zahlreiche Unterstützer aus der Region. Auch Bürgermeister Christian Seeber, Ortsteilbürgermeister Marcus Fritz, Stefan Gerlach und André Schädler vom Kreissportbund sowie Vertreter des Kooperationspartners Grabfeld Bulls waren an diesem Tag dabei.