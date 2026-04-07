Ab ins Wasser! So schallte es in den letzten Wochen wieder durch den DRK-Kindergarten „Abenteuerland“ in Kaltenwestheim. Zehn Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren konnten mit ihren Erzieherinnen den Schwimmkurs für Anfänger in der Ulsterwelle Hilders besuchen. Ziel des Kurses war es, allen Kindern das Schwimmen beizubringen, sodass sie sich sicher an und in Gewässern bewegen können. Das klappte besser als erwartet und so konnten am Ende des zweiwöchigen Trainings sogar noch sieben Kinder das Seepferdchen mit nach Hause nehmen.