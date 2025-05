Kindergarten Kaltenwestheim: Sechs neue „Seepferdchen“ unterwegs

Sechs Kinder des DRK-Kindergartens „Abenteuerland“ Kaltenwestheim konnten sich im vergangenen Monat über eine besondere Überraschung freuen. In Begleitung ihrer Erzieherinnen konnten sie an einem Schwimmkurs in der Ulsterwelle Hilders teilnehmen und unter anderem ihr erstes Schwimmabzeichen, das Seepferdchen, ergattern.