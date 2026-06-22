Kindergarten Kaltenwestheim Schnupperkurs in Waestemer Vereinen

Gemeinschaft und Verbundenheit auf den Dörfern – das zeigte sich auch beim Sommerfest des Kindergartens Kaltenwestheim. „Bei uns in Waeste...“ ist immer was los. Besonders, wenn der DRK-Kindergarten „Abenteuerland“ zum Sommerfest einlädt. Wie jedes Jahr ist dies auch der Beginn des Sportfestes und so hatte der lokale Sportverein auch diesmal wieder das Zelt gestellt und den Ausschank übernommen. Gemeinsam lassen sich Feste am schönsten organisieren und feiern. Die enge Zusammenarbeit des Kindergartens mit den umliegenden Vereinen war daher diesmal Thema des Kindergartenjahres, das zum Sommerfest in Form eines selbst gedichteten Theaterstückes dem Publikum vorgestellt wurde.