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  6. Schnupperkurs in Waestemer Vereinen

Kindergarten Kaltenwestheim Schnupperkurs in Waestemer Vereinen

Margarete El-Chami

Knirpse, die sich jetzt schon mal nach dem richtigen Verein für sich im Dorf umschauen – das bringt etwas für die Zukunft. Und lässt sich prima auf der Bühne spielen.

Gemeinschaft und Verbundenheit auf den Dörfern – das zeigte sich auch beim Sommerfest des Kindergartens Kaltenwestheim. „Bei uns in Waeste...“ ist immer was los. Besonders, wenn der DRK-Kindergarten „Abenteuerland“ zum Sommerfest einlädt. Wie jedes Jahr ist dies auch der Beginn des Sportfestes und so hatte der lokale Sportverein auch diesmal wieder das Zelt gestellt und den Ausschank übernommen. Gemeinsam lassen sich Feste am schönsten organisieren und feiern. Die enge Zusammenarbeit des Kindergartens mit den umliegenden Vereinen war daher diesmal Thema des Kindergartenjahres, das zum Sommerfest in Form eines selbst gedichteten Theaterstückes dem Publikum vorgestellt wurde.

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Feuerwehrmann – der Traum jedes Jungen? Die Begeisterung auf der Bühne war zu spüren. Foto: Margarete El-Chami

Und das kam super an. Die Stimmung im Zelt war ausgelassen und fröhlich, alle Plätze voll besetzt. Kein Wunder, denn die vielen bunten Kostüme der Kinder, ihre Tänze und gereimten Reden brachten nicht nur gute Laune auf die Bühne, sondern auch interessante Details über die heimische Vereinsarbeit. Mehr als zehn verschiedene Vereine hat der Kindergarten in seinem Theaterstück am vergangenen Freitag vorgestellt, ihren Wert für alle in der Region erklärt und sie in Liedern hochleben lassen.

Die Kindergarten-Leiterin, Mandy Vogler, bedankte sich herzlich bei allen Vereinen: „Ein Jahr lang haben unsere Kinder gemeinsam mit Euch Vereinen gelernt, gelacht und entdeckt. Ihr habt uns besondere Einblicke in Euer Engagement gewährt, sodass unsere Kinder und wir Erzieherinnen unsere Heimat noch viel besser kennen lernen durften.“

Dank dem fröhlichen Auftritt des Kindergartens weiß nun auch das Publikum bestens Bescheid, wie reich und vielfältig das Vereinsleben hier vor Ort ist und warum es sich lohnt, dieser munteren und wertvollen Gemeinschaft beizutreten.

Ein Danke ans Erzieherteam, das so viel auf die Beine stellt. Foto: Margarete El-Chami

So ein Theaterstück ist natürlich kein Selbstläufer. Es braucht ein starkes und hoch motiviertes Erzieherinnen-Team, das zusammen mit den Kindern Themen auswählt, Texte dichtet, Lieder übt, Kulissen bastelt, malt, probt, ermutigt und, und, und... Glücklicherweise gibt es dieses Team im Kaltenwestheimer Kindergarten und so ließ es sich der Elternbeirat am Ende des munteren Sommerfest-Programmes nicht nehmen, allen Erzieherinnen für ihr außergewöhnliches Engagement und die liebevolle Betreuung der Kinder zu danken. Von den Eltern gab es einen großen Geschenkekorb, vom Publikum lauten Applaus.

Auch der Kindergarten-Fördervereinsvorsitzende Ulrich Mang griff noch einmal zum Mikrofon und dankte allen fleißigen Akteuren des gelungen Theaterstückes. Des Weiteren wies er auf den Gesprächsabend mit Erziehungswissenschaftler Jan-Uwe Rogge hin, der am 18. September in Kaltenwestheim stattfinden wird, kurz nach der 1231-Jahrfeier von Kaltenwestheim im August. Dieses kleine Dorf in der Rhön hat einfach viel zu bieten.