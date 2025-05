Kindergarten Kaltenwestheim: Mit selbst gebackenem Brot im Ränzlein nach Hause

„Schieb, schieb in’n Ofen rein“ – den alten Kindervers kannten bestimmt einige, aber die Praxis war noch spannender. Foto: privat

Positiv gestimmt, mit den selbst gebackenen Broten in den Rucksäcken, ging es schließlich zurück in den Kindergarten – voller Vorfreude darauf, sich das Brot am Abend mit der Familie schmecken zu lassen.