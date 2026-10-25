Kindergarten Kaltensundheim Schon mal an einem Apfel geschnuppert?

Im DRK-Kindergarten Graswaldknirpse drehte sich eine ganze Woche lang alles um den Apfel. Dabei gab es für die Kinder jede Menge zu erleben, zu entdecken und natürlich auch zu naschen.
Eine Woche voller knackiger Äpfel und Spaß gab es bei den Graswaldknirpsen aus dem Kindergarten Kaltensundheim. Die Früchtchen geschnippelt, geschnuppert und gepresst.
Im DRK-Kindergarten Graswaldknirpse drehte sich eine ganze Woche lang alles um den Apfel. Dabei gab es für die Kinder jede Menge zu erleben, zu entdecken und natürlich auch zu naschen.
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Das Apfelabenteuer begann mit einem Ausflug auf das Gelände der nicht weit entfernten Agrarhöfe Kaltensundheim. Dort machten sich die kleinen Helfer auf die Suche nach leckeren Äpfeln. Mit viel Eifer wurde gesammelt, was das Zeug hielt.
Als besondere Überraschung durften die Kinder außerdem einen kurzen Abstecher in den Kuhstall machen. Die Kühe aus nächster Nähe zu sehen, war natürlich besonders spannend.
Zurück im Kindergarten, schauten sich die Kinder gemeinsam mit den Erzieherinnen die knackigen gesammelten Früchte ganz genau an. Sie lernten, wie ein Apfel aufgebaut ist und was sich in seinem Inneren verbirgt. Ein besonderer Höhepunkt der Projektwoche war das Apfelsaftpressen mit Ralf Linse von „Apfeltraum“. Zu Beginn begrüßten die Graswaldknirpse ihren Gast mit einem passenden Apfellied. Anschließend ging es ans Werk: Tatkräftig halfen die Kinder dabei, die gesammelten Äpfel zu verarbeiten und in die Saftpresse zu geben. Mit neugierigen Augen verfolgten sie, wie daraus frischer Apfelsaft entstand. Und dann kam der schönste Moment: Der selbst gepresste Saft durfte natürlich gleich probiert werden. So lecker schmeckt der Herbst!
Ralf Linse hat es sich zur Herzensaufgabe gemacht, die Natur zu bewahren und alte Apfelsorten zu erhalten. Mit viel Engagement setzt er sich dafür ein, dass die Vielfalt der heimischen Obstbäume nicht verloren geht. Dabei vermittelt er auf anschauliche Weise, wie wertvoll die Natur ist und wie wichtig es ist, sie zu schützen. Für die Kinder wurde so aus dem Apfelsaftpressen nicht nur ein tolles Erlebnis, sondern auch eine spannende Begegnung mit der Natur.
Doch damit war der Apfelspaß noch lange nicht vorbei. Aus den Äpfeln zauberten die Kinder außerdem leckeren Apfeltee und knusprige Apfelchips. Es wurde geschnippelt, geschnuppert und natürlich auch probiert.
So konnten die Graswaldknirpse den Apfel mit allen Sinnen entdecken und feststellen, wie vielseitig diese Frucht ist.
Ein großes Dankeschön gilt Ralf Linse von „Apfeltraum“, der den Kindern dieses tolle Erlebnis ermöglichte und ihnen die Natur ein Stück näherbrachte. Ebenso bedanken sich die Kaltensundheimer Kindergartenkinder und die Erzieherinnen herzlich bei den Landschaftspflege-Agrarhöfen Kaltensundheim für die Möglichkeit, die Äpfel auf ihrem Gelände zu sammeln.
Ihr Dank gilt außerdem allen Eltern, die die Projektwoche mit ihren zahlreichen Apfelspenden tatkräftig unterstützt haben. „Ohne diese Unterstützung wäre die Apfelwoche nur halb so schön geworden“, heißt es.
Und das Resümee der ganzen Woche: Die Graswaldknirpse blicken auf eine fröhliche, spannende und vor allem köstliche Woche zurück. Sie haben gesammelt, gelernt, gesungen, gestaunt und genascht – und dabei jede Menge über den Apfel und unsere Natur erfahren. Ein Apfel, viele Ideen und ganz viel Kinderlachen – so schmeckt eine gelungene Projektwoche!