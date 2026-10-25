Kindergarten Kaltensundheim Schon mal an einem Apfel geschnuppert?

Zurück im Kindergarten, schauten sich die Kinder gemeinsam mit den Erzieherinnen die knackigen gesammelten Früchte ganz genau an. Sie lernten, wie ein Apfel aufgebaut ist und was sich in seinem Inneren verbirgt. Ein besonderer Höhepunkt der Projektwoche war das Apfelsaftpressen mit Ralf Linse von „Apfeltraum“. Zu Beginn begrüßten die Graswaldknirpse ihren Gast mit einem passenden Apfellied. Anschließend ging es ans Werk: Tatkräftig halfen die Kinder dabei, die gesammelten Äpfel zu verarbeiten und in die Saftpresse zu geben. Mit neugierigen Augen verfolgten sie, wie daraus frischer Apfelsaft entstand. Und dann kam der schönste Moment: Der selbst gepresste Saft durfte natürlich gleich probiert werden. So lecker schmeckt der Herbst!