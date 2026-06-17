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  6. Neuer Verein stärkt den Zusammenhalt

Kindergarten Kaltensundheim Neuer Verein stärkt den Zusammenhalt

Bettina König-Büchner

Der neu gegründete Förderverein des Kindergartens „Graswaldknirpse“ in Kaltensundheim stellte sich jetzt beim Sommerfest vor. Mit offenbar gutem Erfolg.

Kindergarten Kaltensundheim: Neuer Verein stärkt den Zusammenhalt
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Marie Salzmann, Katharina Gottbehüt und Bettina König-Büchner (von links) bilden den Vorstand des neuen Vereins. Mehr Bilder auf www.insüdthüringen.de Foto: privat

Eine lange Tafel voller Kuchen ließ am Freitag die Augen der Besucher des Sommerfestes strahlen – draußen auf dem Gelände des Kindergartens, nachdem wegen der Wetterkapriolen erst die Turnhalle das Domizil war. Gebacken wurden die leckeren Kreationen von Eltern, die mit Hingabe Bleche, Formen und Rezepte beisteuerten.

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Das Besondere: Kaffee und Kuchen gab es gegen eine Spende, denn der neu gegründete Förderverein sammelte für seine ersten Projekte. Seine Ziele sind die Unterstützung besonderer Aktionen wie Ausflüge, Theaterbesuche oder Naturtage und die Anschaffung zusätzlicher Spiel- und Lernmaterialien, die den Alltag der Kinder bereichern. Auch soll die pädagogische Arbeit durch Workshops, Projekte und kreative Angebote gefördert werden sowie die ganze Kita‑Gemeinschaft durch Feste, Begegnungen und gemeinsame Aktionen gestärkt werden. Die Spendenbereitschaft ist groß und der Förderverein zeigt sich sichtlich bewegt von der Unterstützung. Dem Förderverein stehen vor: Bettina König-Büchner als Vorsitzende, Katharina Gottbehüt als Stellvertreterin sowie Marie Salzmann als Kassenwartin.

Die Turnhalle wurde von den Kindern bevölkert, später erlaubte das Wetter doch noch ein Fest am Kindergarten. Foto: privat

Der Förderverein nutzte das Sommerfest als Gelegenheit zu seiner Vorstellung – die Bühne gehörte freilich vor allem den Kindern, die einen Tag voller Freude und Spaß verbrachten. In der Turnhalle gab es eine zauberhafte Seifenblasenshow. Die Kinder staunten und durften sogar selbst riesige Blasen pusten. Einige trauten sich auch, in einer eigenen Seifenblase zu stehen. Draußen am Kindergarten warteten später auch Bratwurst, Eis und ein Glücksrad sowie von den Erzieherinnen liebevoll vorbereitete Seifenblasen‑Spielstationen. Seifenblasen waren eh das Thema des Tages.

Die Seifenblasenfee (Mitte hinten) war der Liebling des Tages bei den Kindern. Foto: privat

„Es war ein wunderschöner Nachmittag, getragen von Lachen, Begegnungen und dem Gefühl, gemeinsam etwas Besonderes zu erleben“, fasst Bettina König-Büchner zusammen. Der Elternbeirat, die Elternschaft und der Förderverein haben das Sommerfest mit großem Engagement unterstützt. Der Förderverein bedankt sich für die großzügigen Spenden und freut sich auf viele neue Mitglieder, die seine Arbeit für die Kinder weitertragen möchten.