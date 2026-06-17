Kindergarten Kaltensundheim: Neuer Verein stärkt den Zusammenhalt

Das Besondere: Kaffee und Kuchen gab es gegen eine Spende, denn der neu gegründete Förderverein sammelte für seine ersten Projekte. Seine Ziele sind die Unterstützung besonderer Aktionen wie Ausflüge, Theaterbesuche oder Naturtage und die Anschaffung zusätzlicher Spiel- und Lernmaterialien, die den Alltag der Kinder bereichern. Auch soll die pädagogische Arbeit durch Workshops, Projekte und kreative Angebote gefördert werden sowie die ganze Kita‑Gemeinschaft durch Feste, Begegnungen und gemeinsame Aktionen gestärkt werden. Die Spendenbereitschaft ist groß und der Förderverein zeigt sich sichtlich bewegt von der Unterstützung. Dem Förderverein stehen vor: Bettina König-Büchner als Vorsitzende, Katharina Gottbehüt als Stellvertreterin sowie Marie Salzmann als Kassenwartin.