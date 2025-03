Kindergarten Kaltennordheim: „Wilde Pferde“ sammeln Müll

Aufheben, was andere liegen lassen oder wegwerfen. Foto: Katja Schramm

Doch leider machten die Kinder bei ihren Wanderungen unschöne Entdeckungen – jede Menge Müll auf den Wiesen, Feldern und Wegen. Eine klare Sache für die „Wilden Pferde“, die mit Handwagen und Müllsack ausgestattet loszogen, um dem Müll an den Kragen zu gehen. Ob Plastik, Papier, Schrottteile oder Gummireifen – alles, was nicht in ihre schöne Rhöner Naturlandschaft gehört, wurde mitgenommen und in den Mülltonnen des Kindergartens entsorgt. Getrennt, versteht sich von selbst. Denn auch das lernen die Kinder im „Haus der Entdecker“: Mülltrennung, und nachhaltig mit den unterschiedlichsten Materialien umzugehen.