Kindergarten Kaltennordheim: Die Unterstützer mal eingeladen

All diese Unterstützer aus Kaltennordheim und der näheren Umgebung sind für das Team der Einrichtung und die Kinder nicht mehr wegzudenken. Da sich das Jahr 2024 dem Ende entgegen neigt, nutzten die Erzieher die Vorweihnachtszeit, um sich für das Engagement zu bedanken, „welches einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung und das Wohlbefinden der Mädchen und Jungen hat“, sagte Gesamtleiter Michael Orf. So kam die Idee auf, die Kooperationspartner zum „Adventskaffee“ in das Malatelier des Kindergartens einzuladen. Mehr als 25 selbst gebastelte Einladungen wurden persönlich verteilt und mit großer Freude entgegen genommen.