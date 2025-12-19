Zwei Gäste hatte die letzte Stadtratssitzung im alten Jahr in Kaltenlengsfeld: Steffen Renner und Katja Schramm vom Kindergarten-Förderverein. Was sie vorbrachten, sei als Antrag an den Stadtrat zu verstehen, betonten sie am Schluss. Denn wenn es nächtens um den Haushalt der Stadt geht, dann möchte der Kindergarten mit einer Investition bedacht sein: „Der Heizungsanschluss von Haus 2 muss gemacht werden“, sagte der Fördervereinsvorsitzende Steffen Renner. Die Leitungen lägen bereits, der Aufwand für den Anschluss läge bei rund 8500 Euro.