Kindergarten Kaltenlengsfeld: Zurück zu den Wurzeln – zu „Erna“

Ein Prosit auf das neue Konzept! Foto: Sophie Rauch

Michael Orf, Leiter der drei städtischen Kindergärten, richtete seinen Dank an die Eltern, die in Kaltenlengsfeld „besonders engagiert“ seien. Gemeinsam mit dem Erzieher-Team sei bereits vieles in die Tat umgesetzt worden. Er wünschte viel Erfolg mit dem neuen Konzept: „Ich hoffe, dass es einige Eltern dazu bewegt, ihre Kinder hier in Kaltenlengsfeld anzumelden.“

„Als es hieß, dass zu wenige Kinder da sind, um den Fortbestand unseres Kindergartens in der jetzigen Form auf Dauer zu gewährleisten, haben das unsere Kindergärtnerinnen nicht einfach hingenommen, sondern nach vorne geschaut“, berichtet Ortsteilbürgermeister Nico Denner. Er sei stolz auf das neue Konzept und die Umsetzung: „Erna-Kiga steht für einen naturnahen Kindergarten. Ein Konzept, mit dem auch Familien aus anderen Orten angesprochen werden. Ich habe die Hoffnung, dass auch Kinder aus umliegenden Orten unseren Kindergarten besuchen und wir noch sehr lange einen Kindergarten in Kaltenlengsfeld haben.“ Zum Abschluss wurde mit einem Gläschen und einem reichhaltigen Buffet auf die neue Kindergarten-Ära angestoßen.

Erna-Kindergarten

Steckbrief

Erlebnis- und Naturkindergarten „Umpfenzwerge“, Umpfenblick 2, 36452 Kaltennordheim, OT Kaltenlengsfeld

Interesse?

Wer an einem Kindergartenplatz in Kaltenlengsfeld interessiert ist, kann gern vorbeischauen oder sich per Mail bei Michael Orf (m.orf@kaltennordheim.de)