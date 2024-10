Kindergarten Kaltenlengsfeld: Welch ein Start ins Kindergartenjahr

Gemeinsam ging es auf Entdeckungstour durch den großen Raum. Die Kinder bekamen altersgerecht viel erklärt und stellten sehr viele Fragen. So wurden unter anderem ausgegrabene Knochen bewundert und die Bauwerke der Wespen und Hornissen bestaunt. Ertasten und erfühlen konnten die Kinder Gegenstände aus verschiedensten Materialien wie Holz, Stein, Eisen oder Porzellan. Die Kinder probierten sich im Messen und Wiegen aus. So lernten sie Elle und Fußlänge kennen und haben gemessen, wieviel Fußlängen zum Beispiel Käthe misst. Auch das Wiegen war interessant. So wurde Erzieherin Katrin mit einer alten Dezimalwaage und die Kinder mit einer übergroßen Waage mit Pflastersteinen gewogen. Die Sonderausstellung „Wunderbare Welt der Fermentation“ wurde durch Jörg Wagner verständlich erklärt und zum Schluss waren die meisten Kinder neugierig auf den angesetzten Kombucha und probierten das Getränk. In der Pause gab es von Christiane selbstgebackene Waffeln und Saft, bevor die Kinder nach ihrer selbst gebauten Sonnenuhr schauten und traurig waren, wie schnell die zweieinhalb Stunden vergangen sind. Gemeinsam wurde beschlossen, das NAM regelmäßig zu besuchen und die „Umpfenzwerge“ freuen sich schon sehr, wenn das NAM Oepfershausen im Mai 2025 wieder seine Pforten öffnet.