50 Jahre Kindertagesstätte „Moorgrundhüpfer“ in Gumpelstadt – das sind 50 Jahre voller Kinderlachen, Freundschaften, Entdeckungen und gemeinsamer Erinnerungen. Generationen von Kindern haben hier ihre ersten Schritte in die Welt gemacht. Viele ehemalige Kindergartenkinder bringen heute ihre eigenen Kinder in die Einrichtung. Das macht die „Moorgrundhüpfer“ zu weit mehr als einem Kindergarten. Sie sind seit einem halben Jahrhundert ein fester Bestandteil des Dorflebens und ein wichtiger Anker für Familien in der Region.