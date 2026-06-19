Wenn man in der Haselbachser Dorfmitte kaum noch einen Parkplatz findet und alle nur in Richtung Schulplatz laufen, dann ist mit Sicherheit Sommerfest des Diakonie-Kindergartens „Friedrich Fröbel“. Die Zelte sind weithin sichtbar, der Platz geschmückt, die Tische und Bänke aufgestellt. Das Sommerfest gehört alle Jahre ohne Zweifel zu den meistbesuchten Veranstaltungen im Dorf. Schließlich wollen Geschwister, Eltern und Großeltern sehen, was der Nachwuchs gelernt hat – und der kommt nicht nur aus Haselbach. Unter den 39 Mädchen und Jungen, die derzeit in der Einrichtung betreut werden, sind auch Kinder aus Hasenthal, Spechtsbrunn, Blechhammer und Steinach.