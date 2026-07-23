Es war 15 Uhr und strahlender Sonnenschein, als es unlängst in der Kindertagesstätte „Pfiffikus“ von Gräfinau-Angstedt ein großes Hallo gab: Der „Muskelkater“ ist da! Dabei taten den kleinen und großen Anwesenden keineswegs Arme und Beine weh – denn der „Muskelkater“ ist vielmehr das Maskottchen des Landessportbundes (LSB) Thüringen. Und wenn der da ist, dann konnte es nun auch losgehen – das diesjährige Kita-Sportfest, gemeinsam mit Eltern, Großeltern und Geschwisterkindern. Es sollte ein abwechslungsreicher Nachmittag im schönen Garten der Einrichtung werden, wie das „Pfiffikus“-Team schreibt.