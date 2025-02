Nach einigen Anlaufschwierigkeiten nimmt der Bau des Kindergartens in Gehren immer mehr Fahrt auf. Im vergangenen Jahr hatte es wegen Problemen mit Baufirmen zeitweise Stillstand gegeben, was in der Bevölkerung für Fragen und zum Teil auch Unmut und Gerüchte gesorgt hatte. Deswegen hatte sich im September der Bauausschuss des Ilmenauer Stadtrates vor Ort getroffen, um zu informieren – viele Gehrener waren damals hinzugekommen.