Einen Schnellschuss hat der Gemeinderat Frankenheim nicht gemacht, als er jüngst die Gebührenerhöhung für die Kindertagesstätte „Grashüpfer“ beschlossen hat. Schon lange war das Thema hin und her bewegt worden – angesichts der Kosten, die die Kindereinrichtung in dem Dorf auf der Hohen Rhön mit sich bringt, gab es für den Gemeinderat gar keine andere Möglichkeit, als sich damit zu beschäftigen. Klar war eines: Als Prämisse hatte sich der Rat eine Erhöhung gesetzt, die Familien nicht überfordert. Bereits im April dieses Jahres hatte man sich über Vorstellungen unterhalten, wie die Beiträge in einem vertretbaren Rahmen angehoben werden können. Im August gab es dann ein Gespräch des Bürgermeisters und zweier Gemeinderäte mit dem Elternbeirat des Kindergartens.