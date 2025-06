Kindergarten-„Dreiertreffen“: Tiere, Handpans und Puppentheater mit Nudeln

Die „Alte Schule“ in Wohlmuthausen war der besondere Begegnungsort an einem sonnigen Montag, zu dem sich Kindergartenkinder aus Helmershausen, Wohlmuthausen und Stedtlingen verabredet hatten. Die Kinder aus Helmershausen nutzten das schöne Wetter und kamen über den Radweg gewandert. Die „Kirschblüten“-Kinder aus Stedtlingen trafen sich bereits um 8 Uhr zum Picknick-Frühstück auf dem Bauernhof bei Familie Walter. Da Angela Walter als Erzieherin in Stedtlingen arbeitet und einmal jährlich zur Tierschau auf ihren Hof ein lädt, war die Örtlichkeit schnell gefunden. Ein Begrüßungslied im Morgenkreis stimmte alle ein. Genüsslich aßen die Kinder von ihren mitgebrachten Speisen. Anschließend brauchte kein Kind Hilfe beim Finden einer Beschäftigung. Ob bei den niedlichen Wachteln, den grunzenden Schweinen, den putzigen Hasen oder den vielen Fahrzeugen – jeder fand etwas zum Zeitvertreib.