Eine aufregende Osterwoche liegt hinter den Jungen und Mädchen des Benshäuser Kindergartens „Sandhasennest“, wie die Stadtverwaltung Zella-Mehlis mitteilt. Denn weil in der kommenden Woche viele Kinder nicht in der Einrichtung sein werden, schaute der Osterhase bereits in dieser Woche dort vorbei.